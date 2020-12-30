托卡耶夫总统同多国元首举行电话会谈

哈通社/努尔苏丹/12月30日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫30日同俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙举行电话会谈。

与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行的会谈中，双方指出，哈萨克斯坦与俄罗斯间所有领域双边关系的发展均在战略伙伴和联盟关系框架下呈现了积极发展态势。

哈萨克斯坦和俄罗斯致力于进一步加强互利合作，以克服COVID-19造成的后果，并在多边结构内协调工作。 弗拉基米尔·普京通过托卡耶夫总统向哈萨克斯坦人民致以了新年祝贺和良好祝愿。

与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的谈话中，两国元首对基于兄弟情谊和睦邻关系的哈萨克斯坦 — 乌兹别克斯坦伙伴关系的加深给予了高度评价。

同时，双方还指出了共同努力扩大政治、贸易、经济、文化和人道主义联系，以及中亚区域内合作的重要性。最后，两国总统互相致以了新年祝贺和美好祝福。

与塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙进行的会谈中，托卡耶夫总统对两国间合作关系的现状给予了高度评价。莫马利·拉赫蒙指出，两国是国际舞台上的盟友，塔吉克斯坦有意加强两国在各个领域的双边合作。 两国元首互相致以了诚挚的新年祝贺。

【编译：阿依波塔】