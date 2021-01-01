哈萨克斯坦总统托卡耶夫发表新年贺词

哈通社/努尔苏丹/1月1日 – 新年夜，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫通过电视直播发表了2021年新年贺词，向全国人民致以新年的祝福。

以下为贺词全文：

亲爱的同胞们！

几分钟以后，2020年就将成为历史。在这辞旧迎新的时刻，我们怀着友爱之心，相互致以诚挚的祝福与祝愿。

即将过去的这一年，将深刻的烙印在全球各国人民的记忆当中。全世界直面了一场前所未有的大流行疫病，我们的人民也在其中蒙受了损失。在这个艰难的时刻，我们更加深刻地意识到了全民团结的珍贵。我们祝愿每一个患病的人早日恢复健康。疾病对所有人都是一视同仁的，在这场大流行当中，我们失去了许多公民，其中包括不少曾经为国家的发展做出了巨大贡献的人物。愿所有的逝者安息！愿这样的悲剧不再重演。为此，我们将竭尽全力。每一位公民，都将得到国家的关注。新的一年，我们将启动防新冠疫苗的免费接种工作。疫苗接种将基于公民的自愿。

这段艰难的时光，不仅没有影响到我国人民之间的团结友爱，相反令其更加稳固。同胞们相互帮助，展现出了人与人之间最真诚的善意。最重要的是，我们携手并肩，共同面对挑战。国家向数以百万计的人提供了支持。我们的社会铭记并表彰了每一位在危难时刻，以高度的社会责任感奉献自己力量的公民。我们见证了医生、教师、执法人员、志愿者们的勇气与贡献。这些公民，是和平时期的英雄。对他们，我们的人民充满无限的感激。

尊贵的同胞们！

在这个特殊的时刻，我们所有的梦想和希望汇聚在一起。这是节日的真诚祈愿，愿新的一年充满幸福、美好和快乐！愿每一个家庭平安和美！愿祖国繁荣昌盛！

祝大家新年快乐！





【编译：木合塔尔·木拉提】