哈农业部建立并公示非法使用土地黑名单

哈通社/努尔苏丹/1月1日 -- Kapital网站援引哈农业部新闻中心消息，哈土地管理委员会主席古莉扎汗·比明迪娜在农业部部门会议上表示，600多人被列入非法使用土地黑名单。该名单将向公众进行公示。

比明迪娜表示，自2015年以来，对农业用地合理利用的监控权属于地方政府的职权范围。同时，地方行政机构查明未利用土地的工作一直由农业部负责。根据该项工作的调查报告，农业部正在改进以促进土地回归农业用途或国有财产为宗旨的法律法规。总的来说，在过去的2年里，全哈范围内确认和回收农业用地的趋势是积极的。

她指出，农业部继续建立一个名单，登记被法院判决强行收回土地的人。目前，该非法使用土地黑名单上已经有600多人，包括地籍编号、土地面积和具体位置等相关信息将通过qoldau.kz网站对外公示。

比明迪娜介绍，农业部正在制作带有该地区照片的数字农业地图。地图将有助于根据土地的实际用途、特点和结构来区分地块。地图将显示所有类型的农用土地：耕地、休耕地、果园、干草场和牧场。农业地图将帮助各地区的人们都能能获得同质化信息。

此外，农业部正采取措施，进行土壤及地植物学调查，并制作电子地图，显示土地的现状（盐分、盐分）、农用土地的特点及牧场的饲养量。这些信息将有助于政府部门建立有效的土地管理系统。迄今为止，已有4745万公顷（25.6%）土地调查和3430万公顷（20.8%）土地植物学调查的最新资料将以电子信息形势在网上公开。