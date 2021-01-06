哈萨克斯坦农业在大流行期间仍实现增长

哈通社/努尔苏丹/1月6日--尽管出现了冠状病毒大流行，但哈萨克斯坦的农业部门仍在蓬勃发展。值得注意的是，2020年哈萨克斯坦的粮食生产以及畜牧业均呈现增长态势。

在农业领域中观察到显著增长。根据2020年前11个月的结果，该行业的总产值达到近6万亿坚戈，比去年同期增长5.3％。

全国15个州的农业产量增加。其中，库斯塔奈州、阿克莫拉州和巴甫洛达尔州的表现最好。实现该指标的主要原因是作物产量增加。

尽管今年形势严峻，我国仍收获了约2100万吨粮食，其质量大大高于去年。这再次证明哈萨克斯坦仍然是一个粮食大国，不仅完全了满足国内需求，一部分粮食还可用于出口。

根据农业部的数据，小麦总产量的80％均为第一级至第三级（质量分级），而在2019年，这一数字为53％。

此外，还收获了400万吨土豆，430万吨蔬菜，250万吨瓜，250万吨油籽，29.72万吨棉花。

畜牧业总产值增长了2.3万亿坚戈。 其中肉类产量增长了3.7％，牛奶产量增长了3.2％。

2020年前11个月中，食品生产量增长了3.6％，产值达到1.7万亿坚戈。例如，大米产量增加了23.5％，黄油产量增加了21.5％，香肠产量增加了11.8％，通心粉产量增加了8.1％，面粉产量增加了2.8％，奶酪和干酪产量增加了3.3％。

总体而言，农业投资增长了4.7％，达到4542亿坚戈。特别是食品生产投资额增长了18.6％。

食品产量的增长主要是由于国家对农工综合体支持的增加，以及总统在2020年年初对农业部下达的有关进口替代和粮食安全的指示的执行有关。

【编译：阿拉依】