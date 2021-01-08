世卫组织欧洲区域：新冠病毒变体带来巨大挑战

哈通社/日内瓦/1月8日 —— 据联合国新闻处消息，世卫组织欧洲区域负责人克鲁格8日表示，欧洲仍被新冠疫情所控制，病例在激增，人们正在应对变异病毒带来的新挑战。

克鲁格表示，进入2021年，欧洲地区超过2.3亿人生活在实施全面封锁的国家，更多国家将在下周宣布封锁措施。整个地区的病毒传播保持在很高的感染水平之上。截至1月6日，在欧洲所有国家和地区中，近一半在7天内的新发病例超过每10万人中出现150例感染病例，四分之一的国家和地区在过去2周内的发病率增加了10%以上。

克鲁格指出，2021年带来了新的机遇和应对工具，如疫苗，但病毒本身也给人们带来新的挑战。像所有病毒一样，新冠病毒在传播的过程中，随着时间的推移在发生变化。目前人们对所出现的新冠病毒变异表示出了极大的担忧。世卫组织欧洲区域的22个国家均发现这一新的病毒变异体。

克鲁格表示，这种变异“令人担忧”，因为它增加了可传播性。它蔓延到所有年龄组，虽然儿童目前似乎没有更高的风险。世卫组织的评估是，随着时间的推移，这一变体可能会取代其他流行病毒株体。

他表示，新的变体的传播率的增加和所具有的造成类似疾病严重性的特点，需要引起人们的警觉。如果不加强控制以减缓其传播，势必会对已经处于紧张和压力之下的卫生设施造成更大影响。他敦促各国尽一切努力减少传播，并提高警惕，识别任何新的变异体。

克鲁格表示，世卫组织免疫战略咨询专家小组在周二举行的会议上提出政策建议：辉瑞/生物技术公司疫苗的使用在第一剂和第二剂之间的接种时间可以比制造商最初拟定的时间更灵活一些。这一决定代表了在当前有限的全球生产能力和各国政府保护尽可能多的人、同时减轻任何后续“感染浪潮”对卫生系统形成负担之间寻求一种安全的妥协。他强调指出，这一决定是根据临床试验中已有的疫苗效力证据做出的。