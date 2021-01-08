粮农组织：全球食品价格连续第七个月上涨

哈通社/罗马/1月8日 —— 据联合国新闻处消息，联合国粮食及农业组织8日表示，在乳制品和植物油价格的驱动下，全球食品价格在2020年12月继续攀升，连续第七个月上扬，并创三年新高。

每月发布一次的粮农组织食品价格指数是衡量全球贸易最活跃的食品类商品国际价格变化的尺度。

谷物价格指数2020年全年平均值比2019年高出6.6%。小麦、玉米、高粱和大米的出口价格在12月均走强，一部分原因是对北美洲、南美洲和俄罗斯作物生长条件和收成前景的担忧。

植物油价格指数创2012年9月以来的最高纪录。2020全年，植物油价格指数较上年增长19.1%。主要棕榈油生产国的供应持续吃紧，印度尼西亚出口税大幅上调也影响到了国际贸易。此外，由于阿根廷罢工潮的持续，该国榨油工厂和港口物流受到影响，这也部分推升了国际大豆油价。

乳制品价格指数连续第七个月上涨。由于担心干旱、高温的气候条件影响大洋洲的奶产量，全球进口需求走强，再加上西欧地区的强劲内需，乳制品类中所有产品的价格本月均有所上涨。

在肉类价格指数方面，禽肉报价本月回升，一方面源自进口需求的走强，尤其是来自中东地区的需求，同时关键生产国的国内销售也处于高位；另一方面，欧洲禽流感疫情对产量也造成了负面影响。由于非洲猪瘟疫情，德国仍然无法向亚洲市场出口猪肉，猪肉价格略有下跌。

食糖价指数平均较2019年上涨1.1%。稳健的价格背后是强劲的进口需求：中国在2020年进口量大幅增长，印度尼西亚食品饮料行业的精制糖需求也在上升。尽管巴西和印度产量前景向好，食糖价格还是经受住了下行压力。