议会下院选举：托卡耶夫总统进行投票

哈通社/努尔苏丹/1月10日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在位于首都“ 学生宫”的第58号投票站进行马吉利斯（议会下院）选举投票。

总统在完成投票后接受采访时表示，本次选举将为国家发展带来积极影响。

“制定高质量法案是议会的主要工作任务。哈萨克斯坦需要优质法律体系。这将为国家和社会发展带来积极影响。因此，我呼吁国民要借此机会积极参与投票。”托卡耶夫说。

参加本届议会选举的政党包括：阿吾勒人民民主党、祖国之光党、公正党（ADAL）、光明之路哈萨克斯坦民主党、哈萨克斯坦人民党。

此外，5个政党312名候选人将参选马吉利斯选举，其中阿吾勒党19人、祖国之光党126人、公正党16人、光明之路党38人和人民党113人；共有832名候选人将参加地方议会选举，其中阿吾勒党158人、祖国之光党216人、公正党215人、光明之路党174人、人民党69人。

根据哈萨克斯坦共和国宪法规定，投票活动于7:00-20:00期间进行。

据统计，此次议会选举注册选民人数为 11 915 903 人。

【编译：小穆】