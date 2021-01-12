哈国将建立现代灌溉系统生产工厂

哈通社/努尔苏丹/1月12日 -- 哈政府和VALLEY KUSTO GB BV已准备签署一项投资协定，在哈萨克斯坦建立示范农场，并建造一座生产现代灌溉系统的工厂和作物产量管理网络。农业部长将代表政府签署协议。目前，农业部已拟定并提交了相应的政府决议草案供讨论。

根据该文件，协议签署后，政府将设立经济特区或扩大现有的经济特区，实施投资项目的有效期至少为25年。在工厂的建设和运营方面，将免费提供至少50公顷土地，期限至少为49年。

此外，对于示范农场的创建，两家公司将在以a.I.Barayev粮食农业科学生产中心和«突厥斯坦»社会创业公司提供的一定时期的免费土地基础上，以及随后在哈国其他地区一定时期内提供的免费地块上落实。

同时，国家农工联合体发展计划将规定在本协定框架内分配预算资金，用于向农民提供投资补贴。

工厂建设计划至2025年1月1日，或在收到地块和履行其他政府义务之日起30个月内。

VALLEY KUSTO GB BV还将通过官方经销商网络提供机械化灌溉设施的维护、安装和备件供应。

哈农业部表示，到2030年，哈萨克斯坦计划通过广泛采用节水技术，将灌溉农业面积扩大到300万公顷。与此同时，托卡耶夫总统在2020年9月1日国情咨文中指出，过时的灌溉系统是农业发展的障碍，指示应引进现代技术和创新制定经济激励措施。

据哈萨克斯坦政府的说明，预计用水量的增加和水资源可利用性的减少将影响区域经济增长，到2030年，哈萨克斯坦八个流域中有六个可能面临水资源短缺。除非提高水资源的使用和管理效率，否则到2040年，水资源短缺将加剧。这将对人口供水、国内生产总值增长和环境状况产生负面影响。

节水灌溉技术的使用将提供高效的机制，将水和养分直接输送到农作物的根区。同时，灌溉农业领域良好的投资环境将改善农产工业联合体的技术和工艺装备，提高哈国农村人口的生活水平，提升哈萨克斯坦在国际社会的评价。

【编辑：木合塔尔·木拉提】