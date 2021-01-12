江布尔州频现雪豹身影

哈通社/阿拉木图/1月12日--江布尔州梅尔肯区林业和野生动物保护部门在一年半的时间里已在该地区发现了八只以上的雪豹。

梅尔肯区林业和野生动物保护部门副主任阿扎特·叶尔森斯孜介绍说：“2018年冬天，我们首次拍摄到了一只雌性雪豹，带着两个幼崽。此后，我们求助于联合国开发计划署，他们对这一事实非常感兴趣，因为雪豹是一种被列入红皮书的濒危动物，此前从未在江布尔州出现过。”

联合国开发计划署全球环境基金项目在2019年为梅尔肯区林业和野生动物保护部门提供了7个相机陷阱。

据发言人介绍，从去年开始，雪豹开始在该地区频繁出现，雪豹几乎每10天就会被相机陷阱拍到，这表明雪豹在该地区拥有良好的食物基础，并且没有干扰因素。

他说：“目前，我们在不同的地方安装了11个相机陷阱。动物学家已经确定，在我们地区的森林中有两个雪豹家庭，并且还有雪豹幼崽。”

“在不久的将来，我们计划继续使用SMART相机来监测雪豹。通过安装相机陷阱，我们开始深入研究野生稀有动物，包括雪豹。我们所有的工作都是为了保护这些稀有动物。”发言人总结道。

【编译：阿拉依】



