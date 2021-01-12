美国维蒙特工业公司将在哈萨克斯坦开设工厂

哈通社/努尔苏丹/1月12日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明与维蒙特工业集团总裁斯蒂芬·卡涅夫斯基举行了视频会谈。

双方讨论了在畜牧、育种、种子生产、滴灌和喷灌、农业科学和教育等领域开展合作和交流经验的前景。

经过谈判，哈萨克斯坦农业部、哈萨克斯坦库斯托集团公司（Kusto Group）和美国维蒙特工业公司签署了一项投资协议。

该文件规定在哈萨克斯坦建立一个示范农场网络，并建造一座生产现代灌溉系统和作物产量管理的工厂。该工厂的产能将为每年1000台«Valley»灌溉机。

美国的灌溉技术将提高农作物的生产力，并将农业用水量减少50-70％。

示范农场网络的建立将确保在灌溉、合理利用水资源、饲料生产、农民的培训以及合格人员培训等领域转让先进技术。

美国维蒙特工业公司在水基础设施、灌溉农业和灌溉系统生产的投资和管理方面处于世界领先地位。该公司成立于1946年，总部位于美国内布拉斯加州的奥马哈。公司年营业额超过26亿美元。

政府总理强调，农工联合体是哈萨克斯坦经济增长最快的部门之一。与此同时，根据联合国粮食及农业组织的说法，哈萨克斯坦是在农业领域潜力最大的五个国家之一。

总理介绍说：“2020年，农业实现了5.6％的稳定增长，这是过去6年中该行业的最高增长率。在全球食品链持续中断的情况下，农工综合体已成为遏制哈萨克斯坦通货膨胀的关键因素。”

哈萨克斯坦方面，哈萨克斯坦政府第一副总理阿里汗•斯玛伊洛夫、农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫、国家经济部长鲁斯兰·达列诺夫、哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德、哈萨克斯坦驻美国大使叶尔詹•哈兹汗诺夫、库斯托集团公司总裁叶尔肯·塔提舍夫出席了此次会谈，美国方面，美国驻哈萨克斯坦大使威廉·莫泽尔、维蒙特灌溉公司总裁伦尼·亚当斯和维蒙特工业公司副总裁约书亚·迪克森出席了会谈。

【编译：阿拉依】



