联合国儿基会呼吁各国在应对疫情的同时设法保持学校开放

哈通社/努尔苏丹/1月13日 -- 据联合国新闻报道，联合国儿基会执行主任亨利埃塔·福尔（Henrietta Fore）发表声明强调，随着新冠疫情进入第二个年头以及世界各地的病例继续飙升，各国政府应不遗余力地保持学校开放或将其列为重开计划的优先考虑事项。

福尔表示，尽管有压倒性的证据表明学校停课对儿童的影响，尽管越来越多的证据表明学校不是新冠疫情的驱动因素，但有太多的国家选择了停课，而有些学校停课将近一年。

她指出，关闭学校的代价是毁灭性的--在疫情高峰期，全球90%的学生受到了影响，而超过三分之一的学童无法接受远程教育。此外，失学儿童的人数将增加2400万，达到多年来从未见过、我们奋力避免出现的水平。

福尔表示，儿童的阅读、写作和基本数学能力已经受到了影响，他们在21世纪经济发展中所需掌握的技能大打折扣。他们的健康、发展、安全和福祉都处于危险之中。他们中最脆弱的群体将首当其冲受到最严重的影响。

没有校餐，孩子们就会挨饿，他们的营养状况也随之恶化。如果没有与同龄人的日常互动加上运动量的减少，导致了他们身体素质下降，并显现出精神受到困扰的迹象。没有学校通常提供的安全保护，他们更容易受到虐待以及导致童婚和童工现象的增加。

福尔强调，关闭学校必须是在考虑了所有其他选择之后，所采取的最后手段。

她还表示，评估当地传播风险应该是决定学校运作的一个关键因素。政府必须尽可能避免在全国范围内关闭学校。在社区传播率高、卫生系统面临极大压力、关闭学校被认为是不可避免的地方，必须采取保护措施。这包括确保那些在家中面临暴力风险的儿童、依赖校餐的儿童以及父母是处在关键岗位的工作人员的儿童能够继续接受教育。

在封城的情况下，一旦政府开始解除限制，学校必须是第一批重新开放的机构。同时应优先安排补课，以确保那些无法进行远程学习的儿童不被抛在后面。

福尔强调，如果孩子们再面临一年的停课，其后果将影响到未来几代人。

【编辑：木合塔尔·木拉提】