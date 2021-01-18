世行专家：新冠疫情久拖不决恐将导致全球金融危机

哈通社/努尔苏丹/1月18日 -- 据新加坡联合早报网14日报道，世界银行经济学家担心，如果新冠疫情迟迟不终结，全球恐将面临金融危机。

世界银行首席经济学家莱因哈特接受彭博社采访时指出，新冠病毒大流行旷日持久，可能会使家庭和企业的资产负债表不堪重负，并演变成金融危机。

她说：«这起初并不是金融问题……这首先是一场卫生危机，但是它有一些元素已经演变成经典的资产负债表问题。»

莱因哈特强调，不要将预期中的经济反弹与复苏混为一谈。她说，世行预测人均收入到2021年年底仍将低于疫情前的水平，这意味着任何有关复苏的说法都是«误导性的»。

北半球大片地区目前的新增确诊病例仍在创纪录。莱因哈特说：«……我很担心，这种情况持续的时间越长，个人、家庭、企业和国家的资产负债表受到的压力就越大。»

在13日结束的美国经济协会年度虚拟会议上，与会经济学者重点讨论的课题之一是，新冠危机将导致全球债务负担加重，不平等现象将加剧，长期而言可能阻碍全球经济增长。

根据国际金融协会的数据，2020年全球债务增加逾15万亿美元，达到创纪录的277万亿美元，相当于世界经济产值的365%。家庭、企业、政府均背负了更多债务。

曾获得诺贝尔经济学奖的经济学家斯蒂格利茨指出，一些新兴市场经济体和较贫穷国家将债台高筑，可能引发«足以危害全球的债务危机»。

新冠疫情也加剧了在各国内部以及国与国之间的不平等问题，而穷人受到的冲击尤其严重。在美国，非裔和西班牙裔的新冠死亡率明显高于白人，失业的大多是休闲和服务业等行业的低薪工人，白领员工则得以继续在家办公。

斯蒂格利茨说：«这场大流行病暴露了不平等的严重程度，并在许多方面加剧了这些不平等。»

富裕国家如美国通过大量政府援助，减轻了国民受到的冲击，但贫困国家却无法做到这一点。据报道，世界各国为抗击疫情冲击，共拨出了12.7万亿美元作为公共开支以提振经济，而全球46个最不发达国家在这笔开支中所占的比率仅为0.002%。