阿克莫拉州总结农业发展结果

哈通社/阔克舍套/1月20日--阿克莫拉州是哈萨克斯坦最大的农工综合体，为确保我国的粮食安全做出了重要贡献。去年年底，农业稳定增长了12.8％，这是10年来农业最好的指标。

尽管播种期间实行了严格的隔离，而且天气条件恶劣，但阿克莫拉州的农民仍收割了约520万吨粮食，占我国总收成的四分之一。

去年前11个月，阿克莫拉州农业投资超过530亿坚戈，比2019年高出10.3％。

去年，得益于国家支持措施，实施了40个项目，在其框架内引入了饲料场和养殖场、奶牛场、家禽养殖场、粮食和蔬菜储存设施、加工企业、养鱼场、灌溉系统等。

阿克莫拉州农业部门负责人迪马什·塔拉斯巴耶夫说：“通过改善补贴和信贷机制，采取措施为畜牧业的发展创造条件，建立了97个肉类加工厂和18个奶牛场，从国内养殖场购买了大约一万头高产牲畜。目前，阿克莫拉州有56个畜牧业相关企业从事牲畜生产，牲畜总数达1.25万头。”

这类措施增加了国内粮食生产，并满足了大流行期间的大部分需求。

2020年，加工肉类产量增加了5.65万吨，乳制品产量增加了9.49万吨，面粉产量增加了30.97万吨。

由于农业产量的逐年增长，阿克莫拉州为首都供应了100％的面粉，食用鸡蛋和土豆，以及超过1/3的肉类和奶制品。

【编译：阿拉依】







