政府总理对北哈州进行工作视察

哈通社/彼得罗巴甫尔/1月20日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在对北哈州进行工作视察期间，视察了该州投资项目的实施情况，并举行了关于北哈州进一步发展社会经济的会议。

总理视察了位于彼得罗巴甫尔市“克兹勒加尔”经济特区一座用于生产电气产品的新工厂的建设进度。该项目的成本为100亿坚戈。该企业的产能将是每年生产1.3万台变压器，并创造300个新的就业岗位。

总理还参观了彼得罗巴甫尔重型机械制造厂，该工厂开设了一个新的生产设施，用于组装运输易腐食品的冷藏保温车，设计能力为每年组装1200辆汽车，雇用200名员工。

总理还视察了根据JCL国际标准在彼得罗巴甫尔市新建的一所配备510张病床的综合医院的建设进度。该项目将于2022年底由土耳其投资公司«YDA控股»在公私合营框架内实施。

在克孜勒扎尔区的查帕沃村，政府总理参观了新建的数字化奶牛场«Kyzylzhar Sut»有限责任公司，年产能为3600吨牛奶。

在工作访问结束后，总理就北哈州的社会经济发展和未来前景举行了一次会议。北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫、农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、卫生部长阿列克谢·崔、劳动和社会保障部长塞日克·沙普肯诺夫、教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫、国家经济部副部长叶尔梅克·阿勒普索夫、财政部第一副部长别热克·硕勒潘库洛夫出席了此次会议。

政府总理在会议上说：“北哈州在农工综合体、制造业和其他领域具有巨大的潜力。有必要大力推动该州的进一步社会经济发展，以提高其竞争力，确保人民的高品质的生活和福祉。”

2020年，北哈州的农业总产值达到7790亿坚戈，比前一年增长27％，工业产值达到3060亿坚戈（增长4.8％）。固定资产投资额增加了20.5%，达到2810亿坚戈。

【编译：阿拉依】



