哈萨克斯坦外交部长与联合国副秘书长举行电话会晤

哈通社/努尔苏丹/1月21日--据哈萨克斯坦外交部官网消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德与联合国副秘书长、联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表费基塔莫埃洛拉·卡托阿·乌托伊卡马努进行了电话会晤。

对话期间，双方讨论了进一步加强哈萨克斯坦与联合国之间的合作，包括在哈萨克斯坦担任2020-2021年内陆发展中国家集团轮值主席国的框架内以促进脆弱发展中国家发展的问题。

联合国副秘书长高度赞赏哈萨克斯坦担任该集团主席一职，并指出在过去一年里，哈萨克斯坦成功提高了内陆发展中国家集团的权威和国际社会对这类国家特殊脆弱性的普遍认识，并表示愿意在哈萨克斯坦担任主席期间提供一切必要的支持。

哈外交部长强调，哈萨克斯坦将继续在所有相关平台上捍卫和促进该集团国家的利益，并分享了2021年担任主席期间的关键优先事项。

鉴于这一脆弱国家集团受COVID-19的影响最大，双方指出了吸引国际伙伴和捐助者为内陆发展中国家的具体发展项目提供资金的重要性。在这方面，特别重视路线图的实施，以加快解决内陆发展中国家问题的进展，这些问题主要与远离世界市场和依赖过境国有关。该文件是在轮值主席国哈萨克斯坦的倡议下于2020年9月通过的，旨在团结所有利益攸关方共同努力，加速落实《内陆发展中国家2014-2024年十年维也纳行动纲领》。

值得一提的是，内陆发展中国家集团共有32个成员国 ，其中16个非洲国家、10个亚洲国家（中亚五国和阿富汗）、4个欧洲国家和2个南美洲国家。

哈萨克斯坦是全球最大内陆国家，离海洋最远距离为3750公里。

【编译：阿拉依】



