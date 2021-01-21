农业部：哈萨克斯坦的肉类储备充足

哈通社/努尔苏丹/1月21日--据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，2020年底，哈萨克斯坦的肉类产量已达到达到国内消费水平。目前市场上肉类产品供需平衡。

2020年，哈萨克斯坦共生产93.14万吨肉类（与2019年相比增长3.7％），其中包括52.13万吨牛肉，17.23万吨羊肉和近14.3万吨马肉。

目前，国内肉类生产满足了国内市场97％的牛肉、100％的羊肉、98％的马肉需求。

截至目前，全国各地区的牛肉储量达到1.65万吨，羊肉储量7800吨，马肉7300吨。与此同时，仓库定期补充，因此预计不会出现肉类短缺。

哈萨克斯坦也有足够数量的牲畜。此外，牲畜的数量每年都在稳定增长，这主要得益于哈萨克斯坦农业部去年实行了国家对牲畜饲养者的支持措施，以及暂停了活牛出口。

2020年，马匹数量增加了9.3％（达到311.83万头），牛的数量增加5.5％（达到784.85万头），骆驼数量增加5％（达到22.72万头），猪的数量增长0.8％（达到81.99万只），绵羊数量增长4.9％（达到1770万只），山羊数量增长2.8％（达到230.56万只）。

农业部指出，因此，肉价上涨不能与产量减少或牲畜短缺联系在一起。应该强调的是，在市场经济中，农产品价格与所有其他类型的商品一样，是由企业独立制定的，同时考虑到生产、储存和运输过程中产生的成本以及供求平衡。此外，外部因素也会影响价格，例如邻国和国际市场上类似产品的价格变化。

【编译：阿拉依】