欧洲疫情严峻 各国加强防疫措施

哈通社/努尔苏丹/1月22日 -- 欧洲疫情持续严峻，各国采取更严格防疫措施。

英国虽然已经实施封锁近2周，但病例还是不断增加，该国政府将从下周起重罚违反限聚令的人士。 家庭聚会人数若超过15人，出席者将面对800英镑罚款。

英国首相约翰逊表示，目前还无法确定什么时候解除封锁。 为了加速疫苗接种，英国将戏院、板球俱乐部和回教堂等场所，充当疫苗接种中心。目前近500万个英国民众已注射第一剂疫苗。

法国上周将宵禁时间提前两个小时，不过政府表示，如果措施不见效，可能实施第三次全国封锁。自从实施第二次封锁，平均每天有1000个冠病患者入院。 另外，法国政府也呼吁民众，出外时最好佩戴防护效果更强的医用口罩。

为遏制变种病毒传播，荷兰政府计划从这周末开始，实施全国封锁，如果在国会通过，这将是当地自二战以来的首次全国戒严。

葡萄牙政府宣布，从当地时间星期五开始，学校将关闭15天。总理科斯塔表示，疫情扩散主要是英国变种病毒导致，且比例将从上周的8%增加到60%。

在西班牙马德里，多所大学设立临时医疗中心，对年轻人展开大规模检测，找出这个感染率极高群体中的无症状冠病患者。

【编辑：木合塔尔·木拉提】