阿斯塔纳交易所和白俄罗斯交易所就合作前景进行讨论

哈通社/明斯克/1月22日--据白俄罗斯通用商品交易所新闻处消息，在白俄罗斯通用商品交易所和阿斯塔纳通用商品交易所的管理层之间进行谈判之后，达成了加强电子交易所交易领域合作的协议。该活动于2021年1月21日以在线会议的形式举行。

特别是，双方计划解决在白俄罗斯通用商品交易所和阿斯塔纳通用商品交易所交易系统中就买卖订单迅速交换信息的可能性。这将有可能形成一个包含白俄罗斯和哈萨克斯坦公司的商业报价的统一数据库，并将为相互贸易的增长做出贡献。

阿斯塔纳通用商品交易所董事会主席拉米兹·阿拉赫维迪耶夫说：“共享信息只是第一步。通过我们的共同努力，我们不仅将为白俄罗斯和哈萨克斯坦企业提供额外的产品销售渠道，而且还将消除许多阻碍两国之间贸易和经济关系更加活跃发展的障碍。这包括检查交易对手的可靠性，保证交易的执行，以及吸引贸易融资的可能性。我们准备在这些领域中的任何一个方面进行合作。”

白俄罗斯通用商品交易所董事会主席亚历山大·奥斯莫洛夫斯基表示有兴趣加强与阿斯塔纳通用商品交易所的伙伴关系，特别是因为双方都有共同的意愿。

他指出：“与中国的进一步贸易增长是我们本年度的首要任务之一，据我所知，您在这一市场上拥有丰富的经验。因此，对于您在吸引中国公司加入白俄罗斯交易所方面提供的帮助，我们深表感谢。就我们而言，我们可以协助哈萨克斯坦出口商进入欧盟市场。去年已经介绍了对过境交易机制的需求，我相信哈萨克斯坦企业也将对此感兴趣。”

在线上会议结束之际，双方同意制定本年度的具体合作计划，并分享他们在最有前途和最具流动性商品项目（包括能源、石油产品和温室气体排放配额）的外汇交易经验。

【编译：阿拉依】



