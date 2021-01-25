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    08:52, 25 一月 2021 | GMT +6

    欧洲央行继续实施一揽子宽松货币政策

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    哈通社/努尔苏丹/1月25日 -- 欧洲中央银行上周召开货币政策会议，决定继续实施资产购买计划、定向长期再融资操作等一揽子宽松货币政策，以应对新冠疫情对欧元区经济造成的持续负面影响。

    根据欧洲央行公布的货币政策决议，总规模1.85万亿欧元的紧急资产购买计划将至少持续到2022年3月，直至欧洲央行评估认定新冠危机结束。同时，每月200亿欧元的常规购债计划将持续足够长时间，预计在未来首次加息前结束。

    欧洲央行强调，在欧元区有利融资条件得到保证的前提下，紧急资产购买计划不需全额动用。若融资条件恶化，欧洲央行将在必要时再次调整紧急购债规模。

    欧洲央行行长拉加德表示，欧元区开始新冠疫苗接种是应对当前健康危机的一个重要里程碑，但疫情仍对公共卫生和欧元区乃至世界经济构成严重威胁。

    拉加德说，欧元区新冠病例数再度激增和许多国家采取或延长限制措施，导致经济活动中断，特别是服务业活动受到严重抑制。

    她还说，由于需求疲软、劳动力市场不振，欧元区通胀水平低迷且预计持续较长时间。

    欧洲央行将欧元区中期通胀目标设定为低于但接近2%。2020年12月，欧元区通胀率为负0.3%，连续5个月处于负值。

    标签:
    国际 欧洲 黄金储备 欧盟
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