哈萨克斯坦企业可保障国内市场面粉、牛奶和大米的需求

哈通社/努尔苏丹/1月26日--据Energyprom.kz网站消息，哈萨克斯坦国内食品生产企业生产的面粉、牛奶和大米几乎完全满足了国内需求。

2020年，哈萨克斯坦生产的食品产值达到1.9万亿坚戈，产值比去年同期增长18.4％。产量增长4％。

大多数食品主要在阿拉木图州、库斯塔奈州以及阿拉木图市生产。在各类食品中，面粉和谷物类产品（产值达到3750亿坚戈）、乳制品（3593亿坚戈），以及肉类和肉制品的加工和罐头（3125亿坚戈）的产值最大。

在基本食品中，新鲜、冷藏或冷冻鱼的产量大幅增长，比去年同期增长2.2倍，达到了6.1万吨。大米产量同比增长38.3％，达到19.94万吨，黄油产量比去年同期增加了30.1％，达到了2.46万吨。

根据2020年前11个月的结果，国内生产公司几乎完全满足了基本食品的需求（出口加上国内市场需求），这些基本食品包括面粉（满足了99.6％的国内需求）、肉类（96.3％）、加工牛奶和奶油（占95.5％）、大米（95.4％）。

此外，国内食品生产公司还满足了以下食品的超过一半的国内需求，这些食品包括黄油（满足了77.5％的国内需求）、葵花籽油（75.5％）、鱼类和海鲜（66.8％）、香肠和其他类似肉类产品（61％），家禽肉（57.6％），奶酪和干酪（50.3％）。

【编译：阿拉依】