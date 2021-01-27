哈萨克斯坦将以观察员身份加入欧洲民航会议

哈通社/努尔苏丹/1月27日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会消息，哈萨克斯坦取得欧洲民航会议（ЕСАС）观察员地位，并成为第三个加入欧洲民航会议的独联体国家。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会、哈萨克斯坦航空管理局与欧洲民航会议签署了合作备忘录。合作将涵盖飞行安全、事故调查，航空安全、环境和国际民用航空的其他领域。

五年多来，民航委员会一直致力于以观察员身份加入ЕСАС。自哈萨克斯坦航空管理局成立以来，在国际民航组织和欧洲委员会区域办事处举行的会议上，对这一问题的研究得到了加强。

哈萨克斯坦已经成为ЕСАС的观察员，可以讨论在泛欧洲范围内对我国至关重要的问题，例如哈萨克斯坦航空公司的飞行安全，航班地理范围的扩大，环境问题以及航空安全问题。观察员将参加ECAC举行的所有公开会议。

ECAC允许观察员在培训人员和适应欧洲标准的过程中获得技术援助，以使民航领域的国内立法与欧洲的立法协调一致。此外，我们的航空当局在ECAC中的存在将有效确保哈萨克斯坦的民航业融入整个国际社会。

以观察员身份参加会议的还有欧盟委员会、欧洲航空安全局、欧洲空中航行安全组织，以及国际民航组织欧洲地区办事处主任。ECAC在其他民航问题上与其他地区组织和包括美国在内的国际民航组织特定成员国紧密合作。

哈萨克斯坦的航空当局计划在将来成为ECAC的正式成员，以成员国的身份参加非公开会议，并确保在哈萨克斯坦执行欧洲民用航空标准方面的进一步工作。

欧洲民航会议（ECAC）是成立于1955年的政府间组织。它包括44个成员国，其中包括欧盟的所有28个国家（英国、荷兰、德国、法国等），以及独联体国家中的阿塞拜疆和亚美尼亚。ECAC是一个讨论平台，用于讨论航空运输生产的前景，航空乘客和承运人的利益以及安全问题。

【编译：阿拉依】