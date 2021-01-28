可通过蝙蝠传播的尼帕病毒有可能引发新的大流行

哈通社/努尔苏丹/1月28日 – 世界卫生组织将尼帕（Nipah）病毒列为了有可能引发国际大流行的高威胁性病毒之一。

据世卫组织官网介绍，尼帕病毒首次造成的感染案例于1999年发生在马来西亚。第一次被感染的人类是一群养猪场的饲养员。这一流行病感染了近300人，100多人死亡。

科学家们指出，这种病毒可以从染病的猪身上直接传染给人类。在首次出现的传染案例后，该病毒在南亚地区又出现了多次传染案例。

在这些案例当中，被水果蝙蝠的尿液或唾液污染的水果成为了导致人类感染这一病毒的主要病原。人类食用的水果或水果制剂被水果蝙蝠的尿液或唾液污染。

尼帕病毒的潜伏期最高可以达到45天，感染者会出现发烧和呕吐等症状，并出现急性脑炎的特征。目前还没有任何药物能够针对性的治疗这个病毒造成的疾病，无论是对人类还是动物而言。

病例死亡率估计为40%至75%。根据当地流行病学监测和临床管理能力，这一比率可能随疫情而异。

世卫组织已宣布尼帕病毒为需要高度关注的病毒种类。

世卫组织专家同时提醒公众避免接触任何表面有动物（蝙蝠）牙印的水果。在食用水果或水果制品（如生椰枣汁）前彻底清洗并去皮，就可预防因其被受感染果蝠的尿液或唾液污染而带来的国际传播风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】