联合国发布新冠复苏研究路线图

哈通社/努尔苏丹/2月2日 -- 联合国日前举行了一场«新冠背景下的科学促发展公开在线对话»，并且发布了«新冠复苏研究路线图»，以期通过科学和全球科学合作的巨大力量和潜力，指导有关新冠的科学研究，同时结束这场大流行及其所造成和加剧的紧迫的社会经济问题。

穆罕默德说：«去年所发生一切提醒我们，我们在实现可持续发展目标方面取得的进展是脆弱的。»

她表示，随着«联合国新冠复苏研究路线图»今天发布，我们的目标是动员和激发协调的复苏努力，其中要有严格的科学证据为战略提供依据，并为可持续发展目标制定解决方案。

在雄心勃勃的社会经济应对框架基础上，联合国对新冠大流行的应对已经立即产生了效果。 截至2021年1月：

• 联合国国家工作队完成了118份社会经济应对计划

• 筹集了20亿美元的新资金

• 30亿美元资金已被重新利用

• 127个联合国国家工作队将现有资金重新用于新冠的恢复

• 在联合国的支持下，75个国家制定了新冠国家社会经济应对计划

穆罕默德表示，在过去的一年中，科学和全球科学合作的巨大力量和潜力显现了出来。

她指出，尽管应将注意力集中在立即开发用于新冠的疗法和疫苗上，但也必须将同样的焦点和注意力放在由这场大流行引起的紧迫的社会经济问题上。

她说：«新冠大流行表明，我们必须通过优先考虑公平、复原力和增强可持续性的变革来建立新的未来。»

她进一步指出，根据在加拿大卫生研究院领导下制定的联合国研究路线图，«我们必须将跨学科研究纳入对新冠后社会经济恢复工作的设计、实施和要求的重新思考中，包括在社区层面，以及针对边缘化人群的工作。»

例如，恢复工作必须涉及和优先考虑在新冠大流行中受到特别严重的经济和社会影响的妇女的需求。

穆罕默德最后表示，«为了获得成功，我们需要集中、协调和统一的解决方案和全球行动，在全球研究界之间以及研究人员、资助组织与联合国之间建立新的强有力的伙伴关系。»