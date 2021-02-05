哈萨克斯坦哪些行业更受外国投资者青睐？

哈通社/努尔苏丹/2月5日 – 哈萨克斯坦的哪些行业更受外国投资者的青睐？ranking.kz对此进行了研究，发现相比资源开采等传统领域，如今其他非原材料行业受到的关注和投资正在变得越来越多。

受新冠全球大流行的影响，哈萨克斯坦的国民生产总值（GDP）增速在2020年萎缩了2.6%。不过，与全球其他国家，特别是一些传统的经济强国所遭遇的经济低迷相比，哈萨克斯坦的经济表现并不是非常糟糕。例如，根据国际货币基金组织组织的评估，COVID-19令全球经济萎缩了4.%，其中美国GDP增速下滑4.3%，印度下滑10.3%，日本为5.3%，德国为6%，而俄罗斯为4%。

研究指出，为了最大程度地减少危机对该国经济的影响，哈萨克斯坦增加了对非原材料行业的投资活动，确保了实体经济行业的增长，保持了积极的贸易平衡并增加了对经济领域贷款支持。

2020年，哈萨克斯坦实体经济部门实现了2%的增长率，成为了引领哈国经济的领头羊。即使是在新冠大流行的不利背景下，哈国实体经济的各个部门都表现出了积极的增长态势，例如建筑业增长11.2%，信息和通讯行业增长8.6%，农业增长5.6%，加工业增长3.9%，教育行业增长2.3%。

应该指出的是，经济的总体结构也有了质的改善。在2020年，加工领域在工业总产值中的比重从39.4％增加到48.8％，轻工业、汽车制造业和金属加工行业实现了两倍的增长，商品出口总量也有大幅度的提升。这一系列利好变化，极大地对冲了对经济的不利因素，并改善了哈国经济对能源产业的依赖，实现了对经济的多元化发展目标。

截至2020年10月，在外国投资者的参与下，哈萨克斯坦共启动了非资源领域的200多个大型投资项目。这些项目涵盖了农业、矿产加工、汽车制造业、石化生产、替代能源、物流交通等领域。

为了更进一步的吸引外国投资者参与到哈国其他非资源项目的发展当中，哈萨克斯坦在阿斯塔纳国际金融中心组建成立了哈萨克斯坦投资发展基金。如今哈国受青睐的优先投资领域包括了农工综合体，以及能源、运输、物流、IT技术基础设施项目等。在2020年，哈萨克斯坦投资基金共获得投资1038亿坚戈。

在2020年11月17日召开的外国投资者理事会会议上，哈萨克斯坦总统指出了具有竞争力的行业领域。其中，IT产业计划在未来五年内吸引5000亿坚戈投资。IT技术产业的发展将为经济带来巨大的推动。

哈萨克斯坦具有高度发展优势的另一个产业是制药业，哈国目前正在计划，在2025年时，确保这一行业的私人公司比重达到50%以上。

【编译：木合塔尔·木拉提】