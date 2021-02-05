意大利开始政府组阁磋商 德拉吉希望孔特留在内阁

哈通社/罗马/2月5日 —— 据中新社消息，欧联网援引欧联通讯社报道，前欧洲中央银行行长、著名经济学家马里奥·德拉吉接受总统马塔雷拉的组阁任命后，4日开始与各党派进行组阁磋商，该磋商将持续至6日。

消息称，德拉吉或将组建成一个由技术官僚和政客共同组成的内阁，以赢得不同党派对新政府的信任投票。

据报道，德拉吉组阁面临的主要问题包括意大利第一大党五星运动党的反对，即使新政府通过信任投票，但后期执政仍可能因此会遇到不少麻烦。

目前，联盟党领导人萨尔维尼虽然更希望早日大选，但表示将对德拉吉政府进行有条件支持；意大利力量党主席贝卢斯科尼表示，愿意听取德拉吉的想法和建议；而意大利兄弟党党首梅洛尼则明确表态，反对德拉吉政府，要求立即大选。

此外，即将结束总理职务的孔特也正处于政治生涯的十字路口。孔特3日与德拉吉进行了一个多小时的会谈。有消息称，德拉吉希望孔特能在新内阁中担任外交部长或副总理职务，希望借此来争取五星运动党的信任票。

当地时间4日下午，孔特在总理府门外举行记者会并发表声明，表达了对五星运动党的赞同态度。孔特表示，意大利不应建立技术型内阁，而是需要一个有政治凝聚力的政府来面对当前挑战。并强调，他不会给德拉吉政府制造任何障碍，将始终为国家利益而努力，并让新政府得以组建。