哈萨克斯坦将启动航空业数字监管系统

哈通社/努尔苏丹/2月8日--据哈萨克斯坦航空管理局新闻处消息，哈萨克斯坦航空管理局正在进行创建航空业数字监管系统的工作。

数字监管可以改善对需要定期监督的问题的管理，使用大数据技术快速验证信息，加快审批速度，并停止违法或意图误导的行为。

消息称，这是按照最佳国际惯例以确保国家飞行安全的新方法，哈萨克斯坦将首次采用这种方法。

在哈萨克斯坦航空管理局的倡议下，通过来自各个领域和学科的国际专家小组的共同努力，创建了一个基于国际最佳实践、风险管理和运营数据的数字监管系统。

该项目的任务是创建一个可视化工具，使您可以搜索和分析航班数据，以响应有关飞机位置、飞行任务和确定航班客户的查询。

在与哈萨克斯坦航空管理局、“BusinessOptix”和“gluoNNet”合作的工作中使用的方法提供了同时探索使用数据的可能性以及在获取一组数据时研究显示的图片。“gluoNNet”通过创建创新的飞机跟踪应用程序，为项目软件的开发做出了贡献。集成的数据分析技术基于大规模研究的最新结果，可以对大量数据进行处理和上下文分析。

截至目前，“BusinessOptix”平台上的“Digital Twin”已实施了各种业务任务，其中包括部署哈萨克斯坦航空管理局风险和绩效的完整数据库。

交互式且相互关联的数据集“Sunflower”（称为数字调控器项目）提供了预定义的图形和视图集，可记录并允许对特定事件或数据类型进行分析。

值得一提的是，在联合国的支持下，2020年哈萨克斯坦航空管理局收到了基于直接请求的实际数据的答复，以确定非法运输武器的航空公司。

【编译：阿拉依】



