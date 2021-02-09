四名自迪拜飞抵努尔苏丹的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/2月9日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2月7日，四名自迪拜飞抵努尔苏丹的没有携带PCR检测证明的哈国公民在接受隔离期间被诊断出感染冠状病毒。

2021年2月8日，有9班国际航班自马尔代夫、阿联酋、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1252名旅客抵达，其中1060名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，192名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有2班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有310名乘客，295人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，15人没有证明；

-有5班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有800名乘客，626人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，174人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有135名乘客，132人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，3人没有证明；

-有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有7名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年2月7日自国外飞抵哈萨克斯坦的762名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，四名乘坐迪拜-努尔苏丹航班的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



