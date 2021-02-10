全面过渡至拉丁正字法后 哈国是否需要更改国际域名？

哈通社/努尔苏丹/2月10日 – 哈萨克斯坦政府于2021年1月28日公布了改进版的哈萨克文拉丁字母规范方案，即哈文拉丁字母正字法新方案。根据政府的计划表，哈国将从2023年开始分阶段向拉丁正字法过渡。

在启用哈萨克文拉丁正字法后，哈国当前正在使用中的国家域名是否需要进行更换？

对于这个问题，哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部信息安全委员会分析员阿依达娜·阿勒塔耶娃表示，向基于拉丁字母规范的哈萨克文字母表的过渡计划相关的事宜，此前已经与互联网名称与数字地址分配机构——ICANN进行过交涉。

«哈萨克斯坦已经注册了‘.қаз’和‘.qz’域名。» 阿依达娜·阿勒塔耶娃说。

在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，阿依达娜·阿勒塔耶娃强调指出，将针对国家域名更改问题将于近期开始进行详细的讨论工作。

«在全面过渡至哈萨克文拉丁正字法的情况下，这一进程的相关问题，届时将由哈萨克斯坦贸易和一体化部作为授权机构负责。»她说。

根据此前报道，政府于1月28日公布了改进版哈萨克文拉丁正字法字母表，改进版哈萨克文拉丁字母表根据«一音一字»原则制定，共有31个字母，涵盖哈萨克语28个音符。

【编译：木合塔尔·木拉提】