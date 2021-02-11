托卡耶夫总统出席国产商品生产商论坛

哈通社/努尔苏丹/2月11日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统11日出席了支持国产商品生产商的萨姆鲁克商业论坛（Samruk Business Forum）。

总统指出，今天的论坛对国内商界和“萨姆鲁克 -卡泽纳”国家基金来说是重要的会谈。

据了解，论坛签署了总价值达 670亿坚戈的初步承购协议和战略协议。总统高度评价了国家基金的工作。

托卡耶夫表示，应对疫情带来的经济后果期间，大型国有公司和商界之间合作支持的重要性不断增加。

总统强调，准公共部门和国家基金在推动国产商品生产的发展中面临重要的工作任务。托卡耶夫指出，要注重关注有效利用联合创新发展的机遇、在基金旗下的大型企业周围建立价值链、支持基础设施和人力资本的发展，以及推动出口市场的发展。