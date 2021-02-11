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托卡耶夫总统出席国产商品生产商论坛
哈通社/努尔苏丹/2月11日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统11日出席了支持国产商品生产商的萨姆鲁克商业论坛（Samruk Business Forum）。
总统指出，今天的论坛对国内商界和“萨姆鲁克 -卡泽纳”国家基金来说是重要的会谈。
据了解，论坛签署了总价值达 670亿坚戈的初步承购协议和战略协议。总统高度评价了国家基金的工作。
托卡耶夫表示，应对疫情带来的经济后果期间，大型国有公司和商界之间合作支持的重要性不断增加。
总统强调，准公共部门和国家基金在推动国产商品生产的发展中面临重要的工作任务。托卡耶夫指出，要注重关注有效利用联合创新发展的机遇、在基金旗下的大型企业周围建立价值链、支持基础设施和人力资本的发展，以及推动出口市场的发展。
托卡耶夫总统指出，正在开展具体工作以实现经济自由化。这将对国内企业和投资商带来新的机遇。截至 2025 年，将对近 700 家国有公司进行私有化，其中 112 家公司隶属于“萨姆鲁克 - 卡泽纳”国家基金。
总统在讲话中提出了私有化进程的三个主要原则。第一，私有化进程应避免个别垄断的出现；第二，资产私有化应有助于减轻预算负担；第三，私有化必须有真正的经济回报。
托卡耶夫强调，要全力保障私有化进程的公开透明。
论坛上，“萨姆鲁克 -卡泽纳 ”国家基金董事会主席阿赫梅特江 ·叶西莫夫、 “ 光明之路 ” 党主席阿扎特 ·佩鲁阿舍夫和汽车工业联盟董事会主席梅拉姆 ·皮什姆巴耶夫发表了讲话。
托卡耶夫总统听取了投资项目和国家基金分阶段转型进程，以及哈萨克电信控股公司一系列数字项目报告。
【编译：小穆】