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    14:39, 12 二月 2021 | GMT +6

    欧洲国宣布延长因疫情采取的封锁措施期限

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    哈通社/努尔苏丹/2月12日 -- 随着新冠疫苗接种工作的启动，欧洲各国有望在春季以后放宽部分限制措施，但目前仍有多个国家决定延长封锁期限。

    在疫情严峻的葡萄牙，国会星期四通过决议，延长紧急状态多15天，直到下个月1日，全国的封锁措施持续。总统德索萨警告，严格的防疫措施可能持续到4月初耶稣复活节。

    实施局部封锁三个多月的希腊首都雅典，也从星期四起进入全国封锁，以遏制病毒蔓延。商店和学校关闭到这个月底，周日晚上9点开始的宵禁持续，但周末的宵禁时间提早到傍晚六点。

    英国的希思罗机场则已经为新的边境管控做好准备。从下周一开始，任何人抵达英国后，如果被发现隐瞒曾到访被英国政府列为旅游禁区的地方，将面对最高十年监禁。

    另外，英国其他地区和爱尔兰的居民，从疫情较严重的红色地区抵达英格兰后，必须购买包括住宿和病毒检测}等、总值1750英镑的隔离配套。

    根据德国政府的最新决议，大多数当前实施的防疫措施将继续执行至3月7日。理发店在严格遵守卫生要求的条件下可于3月1日重新开门营业。学校的开学时间将由各联邦州自主决定。对于商店、博物馆、展览馆等场所来说，只有在发病率降至35以下时，才有可能重新开放。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 欧洲 黄金储备 新型冠状病毒
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