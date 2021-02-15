世卫组织：新冠后的“系列关联”症状将影响全球医疗保健

哈通社/日内瓦/2月15日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织日前表示，需要对新冠病毒病康复者中有时感到虚弱的症状进行更多的研究。该组织担心，这种状况将影响全球卫生系统。

世卫组织卫生保健准备问题负责人迪亚兹(Janet Diaz)表示，被有些临床医生称之为“长期新冠病毒病”的情况，是在新冠急性疾病之后出现的一组不同类型的症状。

这些症状或并发症可能会在一个月后、三个月后甚至六个月后发生，世卫组织正在努力了解这种情况的持续时间。

精神和身体上的疾病都是“真实存在的”

迪亚兹援引已报告的神经系统和身体疾病等症状指出，有数量不详的患者从新型冠状病毒引起的急性病症中恢复后，一直无法返回工作岗位。

她表示，世卫组织显然对感染病毒的患者数量感到担忧，这些数字......仅仅是反应疫情的严重程度，就会影响到医疗系统。

虽然目前还没有全面的病情数据，但世卫组织坚持认为，“这些（长期症状）是真实存在的”。

迪亚兹表示，比较常见的一系列症状包括疲劳、体弱和劳累后的不适、认知功能紊乱，以及一些患者所说的 “脑雾”。

并发症

迪亚兹表示，还需要进一步的研究，以深入了解有多少不需要重症监护病房(ICU)治疗的新冠肺炎患者仍然继续发病。

她指出，到目前为止，“我们了解到，这种情况发生在病情严重的患者身上，也发生在没有住院的患者身上。他们有并发症，也有持续的症状或新的症状…。或者症状时好时坏。”

为了促进对新冠后疾病的更好了解，并支持患者护理和公共卫生干预措施，世卫组织呼吁临床医生和患者向该组织织的临床平台报告症状数据。

该平台有多种语言版本的病例报告表，旨在报告个人在出院后或从急性疾病中恢复后的标准化临床数据。

疫苗协议的签署

在一个相关的事态发展中，联合国儿童基金会今天宣布了一项协议，可能在3月底之前分发辉瑞-生物技术公司的新冠疫苗。

该协议是在 “新冠疫苗获取机制”（COVAX）下签署的。这一机制主要面向发展中国家，由世卫组织、流行病防备创新联盟(CEPI)和疫苗联盟GAVI建立。

儿基会在一份声明中表示，这份供应协议允许儿基会采购多达4000万剂疫苗，在2021年全年供应。

批准紧急使用

辉瑞-生物技术公司联合疫苗是第一个在2020年12月31日被列入世卫组织紧急使用清单(EUL) 的新冠疫苗。

它需要超冷链储存设施，儿基会已经与合作伙伴一起确保了这些设施，以支持各国政府推出各种新冠疫苗。

截至2021年2月12日，世卫组织收到的确诊新冠病例报告已经超过1亿700万例，包括超过235万例死亡病例。