哈萨克斯坦和白俄罗斯讨论农业领域合作问题

哈通社/明斯克/2月25日--据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，哈萨克斯坦农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫对白俄罗斯进行了为期两天的工作访问。

24日，农业部长会见了白俄罗斯农业和食品部长伊万·克鲁普科，随后参加了关于发展农业领域双边合作前景领域的哈萨克斯坦-白俄罗斯工作组第二次会议。

24日下午，农业部长参观了明斯克1号乳品厂，捷尔任斯基农业综合体的奶牛场和家禽养殖场。

25日，部长将与“Belgospischeprom”公司进行会谈，并参观明斯克拖拉机厂、白俄罗斯国立农业技术大学农工综合体高级培训和再培训学院和白俄罗斯国家科学院农业机械化科学与实践中心。

在白俄罗斯农业和食品部举行的一次会议上，会议就哈萨克斯坦和白俄罗斯政府总理最近就深化两国在农业工业联合体领域的合作达成的协议中，萨帕尔汗·奥玛若夫和伊万·克鲁普科讨论了增加农产品相互贸易量，在农业科学、奶牛养殖和植物种植方面建立合作的问题。

哈农业部长指出，哈萨克斯坦方面对白俄罗斯在加工农业原料以及生产高质量和有竞争力的食品方面的经验特别感兴趣。

此外，部长们讨论了两国总统关于在哈萨克斯坦建立联合乳制品生产进入中国市场的指示的执行情况。

随后，在粮食安全和进口替代这一主题的框架内，哈农业部长谈到了园艺合作问题。他说，哈萨克斯坦正在转向集约园艺，计划为此实施一个项目，以建立一个大型体外实验室，用于生产种子和核果类作物的幼苗。在这方面，哈萨克斯坦农业部邀请白俄罗斯公司担任该项目的共同投资人。

关于发展农业领域双边合作前景领域的哈萨克斯坦-白俄罗斯工作组会议现场继续以扩大的形式讨论了上述问题。会议是在相互理解的气氛下举行的。双方表示有意在农业领域发展合作。

【编译：阿拉依】



