总统：国家社会信任会议已成为提出新改革建议的重要机构

哈通社/努尔苏丹/2月25日--国家社会信任会议已成为提出新改革建议的重要机构。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在25日召开的国家社会信任会议第五次会议上表示，国家社会信任会议的工作一开始就受到了专家、媒体和公众的关注。对国家社会信任会议的成员和任务提出了各种建议，甚至还有过互相矛盾的看法。尽管如此，国家社会信任会议从一开始就展开了积极工作。“我们的目标是通过在这里作出的决定，为国家体制的改革提供积极动力。实际上，国家社会信任会议为‘倾听人民呼声的国家 ’ 概念的实施做出了重大贡献。因此，可以说该机构为国家的大规模改革铺平了道路。 ”

总统指出，在一年半多的时间内，国家社会信任会议的工作取得了具体成果。 会议成员积极参与了第一轮政治改革措施的实施，第二轮改革相关工作也已接近完成。目前，已启动第三轮政治改革工作。

托卡耶夫总统说：“迄今为止，已根据国家社会信任会议的建议通过了3项法案，另外9项草案正在制定阶段 。 众所周知，立法工作十分艰巨，成员们完成了大量工作。 最初，国家社会信任会议作为咨询机构展开了其工作。 如今，它已成为提出新改革建议的重要机构。 在这方面， 我向每一位成员的尽心工作表示感谢。 ”

【编译：阿依波塔】