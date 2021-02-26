西非国家加大力度应对新一轮埃博拉疫情

哈通社/日内瓦/2月26日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织当地时间25日表示，由于几内亚面临新一轮埃博拉疫情的威胁，六个邻国正在紧急加大准备和应对工作，以防止病毒进一步传播。

迄今为止，几内亚已报告9例埃博拉病例，其中5例死亡。世界卫生组织称，尽管迄今为止，几内亚之外的国家没有确诊病例，但疫情暴发的中心，恩泽雷科尔州（N'Zerekore）的古埃克（Gouecke）地区毗邻利比里亚、塞拉利昂和科特迪瓦的边界。

扩大应对工作

尽管边境管制有限，科特迪瓦、几内亚比绍、利比里亚、马里、塞内加尔和塞拉利昂这六个邻国都正在通过世卫组织应急评估工具紧急更新国家应对计划，以发现、隔离和管理潜在的跨境感染病例。

埃博拉病毒是一种罕见但致命的疾病。平均死亡率约为50％，在过去的疫情中，死亡率从25％到90％不等。

该病毒通过与感染者的体液接触，例如呕吐物，粪便或血液，或通过被污染的表面和物质传播，例如被褥和衣服。

“历史严厉的教训”

世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫提（Matshidiso Moeti）表示：“我们已经吸取了严厉的历史教训……系统的监测，全面的准备工作以及强有力的跨境协调对于发现任何病例至关重要，必须确保迅速隔离、治疗患者，并迅速开始对高危接触者进行疫苗接种。”

除了在过境点以及高风险社区进行监视和筛查外，快速响应小组也正被部署到边境地区。

几内亚还致力于加强检测和治疗设施。迄今为止，在与几内亚接壤的三个国家中已报告了20例疑似病例，但检测结果均呈阴性。

几内亚推动埃博拉疫苗接种

在几内亚报告第一例病例后不久，该国开始了针对埃博拉疫苗的研究，重点关注高危社区，尤其是在疫情中心古埃克。迄今为止，已有约225人接种了疫苗，包括66位高危人士。

同时，世卫组织已拨出125万美元支持几内亚并加强所有六个邻国应对埃博拉的准备工作。

大约有65名世界卫生组织专家已奔赴实地，几内亚政府从首都科纳克里向恩泽雷科尔州空运了埃博拉疫苗、超冷链容器、个人防护设备和其他医疗用品。

刚果民主共和国局势

此外，联合国中央应急基金还拨付了1500万美元，以帮助几内亚和刚果民主共和国（刚果（金））应对埃博拉疫情复发以及刚果（金）周边国家的备灾工作。

在刚果（金）2月7日宣布暴发新的埃博拉疫情后，北基伍省迄今已报告8例确诊病例和4例死亡病例。

意大利驻刚果（金）大使卢卡·阿塔纳西奥（Luca Attanasio）近期在随世界粮食计划署车队出行途中不幸遇袭身亡，这一事件突显了非洲受武装团体控制地区应对埃博拉疫情和新冠大流行的困难，武装冲突对监测和治疗工作构成了阻碍。