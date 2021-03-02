哈吉两国元首签署一系列合作协议

哈通社/努尔苏丹/3月2日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫和吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在大范围会谈中就进一步推进双边战略合作伙伴和盟友关系发展前景进行了讨论。此外，双方还就区域和国际议程深入交换了意见。

根据会谈结果，两国元首签署了以下重要文件：

*哈萨克斯坦总统与吉尔吉斯斯坦总统联合声明；

*哈萨克斯坦政府与吉尔吉斯斯坦政府之间的关于提供无偿军事技术援助协议；

*哈萨克斯坦文体部与吉尔吉斯斯坦国家青年和体育事务署之间的关于推动民间体育运动发展协议；

*哈萨克斯坦外交部与吉尔吉斯斯坦外交部之间的2021-2022年合作方案；

*哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与吉尔吉斯斯坦国家数字发展局之间的相互谅解备忘录；

*哈萨克斯坦贸易和一体化部与吉尔吉斯斯坦国家生态和技术安全监督局之间的2021-2022年联合行动方案；

*哈萨克斯坦能源部、哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部与吉尔吉斯斯坦能源和工业部之间的电能和商品交换协议议定书；

*哈萨克斯坦国防部与吉尔吉斯斯坦国防部之间的2021年合作方案。

双边小范围和大范围会谈结束后，两国总统召开了联合新闻发布会。

【编译：小穆】