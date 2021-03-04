欧洲室内足球锦标赛：哈萨克斯坦位居小组榜首

哈通社/努尔苏丹/3月4日—— 据哈通社体育网报道，2022年欧足联室内五人足球锦标赛（UEFA Futsal Euro 2022）E组第三轮比赛3月2-4日期间举行。

哈萨克斯坦队2日在主场对阵白俄罗斯，并以5:2的比分战胜对手。此外，去年12月份举行的首轮比赛中，哈萨克斯坦队在主场5:0战胜匈牙利。

根据前三轮小组赛，少一场比赛的哈萨克斯坦队2战2胜，共打进8球，积6分，位居小组榜首。

白俄罗斯队首轮小组赛3:0战胜以色列，而第二轮比赛1:2不敌匈牙利，共积3分，位居小组第二；少一战的以色列队4日在客场以7:3的比分战胜匈牙利，以3分位居小组第三。

值得一提的是，原定于今年1月28日进行的第二轮小组赛因以色列的隔离措施被迫推迟。因此，对阵以色列的两场比赛将于4月9日和4月11日在努尔苏丹举行。

据悉，哈萨克斯坦室内足球国家队于2016年首次参加欧洲室内足球锦标赛，并闯入半决赛。2017-18赛季，哈萨克斯坦队再次闯进欧洲室内足球锦标赛半决赛，成为连续两届闯入半决赛的唯一一支球队。

【编译：小穆】