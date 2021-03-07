哈萨克斯坦驻美国大使馆举行关于妇女经济机会和妇女创业的圆桌会议

哈通社/努尔苏丹/3月7日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻美国大使馆与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）联合举办了一次关于扩大妇女经济机会和吸引妇女创业投资的国际合作线上圆桌会议。

与会者讨论了哈萨克斯坦与美国以及国际金融机构在这些问题上建立和加强合作的方式。部分发言者认为，作为该地区社会经济发展的引擎，我国可以做好充分准备，促进与美国和其他利益攸关方建立长期全面伙伴关系，以进一步加强中亚及其他地区的妇女经济潜力，发展妇女创业精神。

专家认为，扩大妇女的经济机会将对改善社会福祉产生积极影响。根据咨询公司麦肯锡公司的一份报告，如果女性拥有与男性相同的经商机会，那么到2025年，全球GDP将增长28万亿美元，即增长近30％。

联合国可持续发展目标之一“实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能”的定义证明了国际社会对加强妇女的经济潜力的高度重视。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也一再强调性别问题在哈萨克斯坦当前改革议程中的重要性。

发言者在圆桌会议上指出，COVID-19大流行对妇女的打击明显比对男性的打击严重得多。要克服当前的局限性，各国必须开展建设性合作，以找到共同的解决方案。

【编译：阿拉依】



