联合国报告显示全球三分之一女性曾受暴力侵害

哈通社/努尔苏丹/3月10日 -- 联合国机构与世界卫生组织共同发布的一项报告指出，三分之一的女性（约7.36亿人）在其一生中会遭受来自亲密伴侣的身体或性暴力或非伴侣的性暴力——这一数字在过去十年中基本保持未变。

报告中称，四分之一有过亲密关系的年轻女性（15-24岁）到25岁时将已遭受过亲密伴侣的暴力。

报告指出，受害者通常在年轻时就开始遭受暴力行为，15到19岁有过感情关系的少女中，平均每四人就有一人曾经受暴。

据估计，最贫穷国家37%的女性在生命中经历过亲密伴侣的身体和/或性暴力，其中一些国家的这一比率高达二分之一。

大洋洲、南亚和撒哈拉以南非洲地区15-49岁女性中亲密伴侣暴力发生率最高，为33% - 51%。欧洲（16-23%）、中亚（18%）、东亚（20%）和东南亚（21%）的比率最低。

就最近的暴力行为而言，年轻女性风险最高。在有过亲密关系的女性中，过去12个月中15岁至24岁年轻女性遭受亲密伴侣暴力的比率最高（16%）。

世卫说，这些数据令人震惊，由于不少受害者没有举报，实际受害女性可能更多。女性遭受暴力的问题在贫困地区更为严重。

世卫也呼吁各国加强教育，强调相互尊重的重要性。

世卫组织与联合国开发计划署/联合国人口基金/联合国儿童基金会/世卫组织/世界银行人类生殖研究、发展和研究培训特别规划为联合国暴力侵害妇女行为估计和数据机构间工作组编写了题为《全球、区域和国家对亲密伴侣暴力侵害妇女行为的估计以及全球和区域对非伴侣性暴力侵害妇女行为的估计》的报告。

这项为期八年的研究，收集了158个国家的数据。当中，女性遭受暴力最严重的国家包括基里巴斯、斐济、孟加拉和阿富汗等。

【编辑：木合塔尔·木拉提】