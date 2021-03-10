美国夏威夷毛伊岛水坝溃堤酿洪灾

哈通社/努尔苏丹/3月10日 —— 据联合早报网消息，夏威夷的毛伊发生严重洪水，水位暴涨导致水坝溃堤。目前为止至少已冲毁六所房屋。夏威夷州州长签署了一项紧急声明，协助灾民渡过难关。

路透社报道，夏威夷州州长艾格周二（9日）晚间表示，暴雨所致的洪水对全岛的公共和私人财产造成广泛破坏，他已经签署了一项紧急声明。

艾格在推特上说：“紧急公告使州政府可以动用普通资金，迅速有效地用于帮助那些受恶劣天气影响的人，这种恶劣天气预计将持续到周五。”

据报道，毛伊岛在星期二的暴雨过后洪水氾滥，毛伊县政府在灾情报告指出，8日上午水坝水量突然大增，已在下午3时21分被洪水冲裂。夏威夷紧急事务管理局立刻下令下游所有人员撤离，并为他们开设三个紧急避难所。

毛伊市市长维多里诺说：“现在这天气让整个毛伊，尤其是东部，都有非常危险的洪灾。”

国家气象局表示，这突如其来的强降雨可能会导致水坝下游地区的短暂洪水暴发警告，并建议居民遵循毛伊岛应急管理官员的指示。另外，毛伊岛已经有1300户以上停电。

一名居民表示上一次大洪水是1988或1989年，但她活了40年都没见过如此严重的洪水。



