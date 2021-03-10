世界气象组织：极地涡旋造成美国德克萨斯州出现寒潮以及北极气温升高

哈通社/纽约/3月10日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织发言人克莱尔•努里斯（Clare Nullis）在日内瓦的在线记者会上表示，由于“极地涡旋”，美国德克萨斯州二月出现了寒潮，同时还警告称全球二氧化碳水平令人担忧。

努里斯指出，由于“涡旋”，美国经历了自1989年以来最冷的一个二月份。

努里斯指出， “涡旋”是一种围绕南极或北极旋转的冷空气。它通常可以保持北极地区的空气寒冷，而低纬度地区的空气则较暖。今年冬天的涡旋有所减弱，这意味着冷空气从北极地区溢出，相反，暖空气则进入了北极部分地区。

努里斯表示，根据美国国家海洋与大气管理局的数据，从2月11日到16日，美国有不少于62个每日最低气温记录被打破。

极寒天气“越发少有”

在俄罗斯和北美大部分地区，今年二月的温度也远低于1991至2020年的平均水平，但在北极的部分地区，从非洲西北部到欧洲南部和中国，二月的温度则远远高于平均水平。

努里斯还警告说，尽管今年二月相对寒冷，但这并不能抵消气候变化带来的长期变暖趋势。

努里斯指出，与高温记录和热浪相比，冷空气记录变得越来越少有。世界气象组织在一份声明中表示，预计这一趋势将持续下去。

在全球范围内，2021年2月的温度接近1991至2020年的平均水平，但比1981至2010年的平均温度高出0.26摄氏度。根据欧盟的哥白尼气候变化服务局（European Union’s Copernicus Climate Change Service）的信息，这一数值相当于近六年来最寒冷的异常月度温度。

排放量持续上升

根据有关二氧化碳浓度的最新数据，温室气体浓度持续上升。

努里斯援引夏威夷莫纳·罗亚气象观测站的数据指出，二月的平均二氧化碳浓度为百万分之416.75，高于2020年2月的百万分之413.4。

她说：“二月份相对寒冷并不能抵消气候变化的影响，它并不能扭转由于气候变化而导致的气温上升的长期趋势。事实上，去年的新冠疫情暂时抑制了排放，但这并不意味着对气候行动的需求正在减少。”