卫生部长会见世卫组织代表 讨论加强初级卫生保健计划的实施情况

哈通社/努尔苏丹/3月11日--据哈萨克斯坦卫生部新闻处消息，哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔11日在努尔苏丹市会见了世界卫生组织代表。

会议期间，双方讨论了世卫组织关于加强哈萨克斯坦初级卫生保健计划的实施情况，第七十四届卫生大会联合组织的初级卫生保健高级别活动，以及哈萨克斯坦卫生部与世卫组织在初级卫生保健方面的地理偏远办事处之间发展合作的其他问题。

哈萨克斯坦卫生部副部长、世卫组织阿拉木图办事处初级卫生保健负责人梅利塔·雅卡布、世卫组织驻哈萨克斯坦（努尔-苏丹）代表卡罗琳·克拉林瓦尔、世卫组织地理偏远办事处初级卫生保健技术专家阿诺达斯·尤尔古提斯、医疗计划技术协调员维塔利·史泰西克出席了此次会议。

此外，世卫组织代表还了解了努尔苏丹市第9综合医院的工作，该医院的标准是为不同类别的公民提供初级保健医疗服务。

根据早前报道，2020年11月，世界卫生组织大会批准了旨在执行初级卫生保健领域的《阿斯塔纳宣言》的初级卫生保健规则。随后，各方讨论了使各国能够显著加强卫生系统的工具。

世界卫生组织的最高权力机构世界卫生大会2020年11月12日批准，旨在执行初级卫生保健领域的《阿斯塔纳宣言》的初级卫生保健规则。

世界卫生大会第73届续会通过了初级卫生保健运作机制文件， 194个国家对该文件表示了支持。文件在哈萨克斯坦方的参与下，与世卫组织关于初级卫生保健的欧洲总部共同制定。 根据世界卫生组织的说法，哈萨克斯坦再次成为优化初级卫生保健领域的世界领导者。

【编译：阿拉依】



