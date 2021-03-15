哈萨克斯坦和塔吉克斯坦举行关于增加两国贸易的会议

哈通社/杜尚别/3月15日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特•托热巴耶夫与塔吉克斯坦经济发展和贸易部副部长阿卜杜拉赫蒙·阿卜杜拉蒙佐达在杜尚别举行了关于增加哈萨克斯坦与塔吉克斯坦之间贸易和供应商品范围的工作组第三次会议。

为进一步推动双边贸易，在大流行爆发一年后，阿拉木图与杜尚别之间的空中交通已恢复，每周运营两次。

在会议期间，双方讨论了哈萨克斯坦和塔吉克斯坦之间的贸易和经济合作状况，增加贸易量的措施，执行2019年4月9日在努尔苏丹签署的塔吉克斯坦和哈萨克斯坦之间相互增加贸易额的路线图以及供应商品范围的进展。

考虑到确保两国粮食安全的紧迫性，哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长建议建立两国之间的国际商品分销系统。

国家贸易和分销网络有限责任公司提出了在塔吉克斯坦建立贸易和物流中心的构想。

根据会议结果，双方达成了一项协议，以更新当前的2022-2023年增加贸易额的路线图，并通过路线图提供新的有效机制，继续举办商业论坛、贸易代表团、展览和博览会，以及其他有助于相互推广商品和服务的活动。

【编译：阿拉依】