哈萨克斯坦房地产价格持续上涨

哈通社/努尔苏丹/3月16日 -- 哈萨克斯坦央行日前发布货币政策报告称，受居民收入增长和优惠贷款计划刺激，2020年，哈房地产价格大幅上涨。

2020年，建筑业是拉动哈经济增长的主要驱动力之一，但建筑业热潮也推动房价不断上涨。2020年，尽管哈经济出现衰退，一级市场住房价格同比上涨4.8%，二级市场住房价格上涨13.9%，约为当年通胀率（7.4%）的一倍。哈房地产价格加速上涨始于2018年。过去3年来，一级市场房屋价格累计上涨21.5%，二级市场累计上涨22.9%。

报告指出，实施国家住房抵押贷款计划是推高房价的重要因素。根据该计划，抵押贷款利率从2016年底的9.3%降至2020年底的7.5%。贷款增速从2016年的9.0%升至2020年的34.3%，总规模达2.4万亿坚戈。家庭银行（原住房建设储蓄银行）是住房抵押贷款的主要执行机构，其市场份额从2014年的38%升至2020年的56.5%。加上其他贷款计划，政府参与抵押贷款占比从2016年的61%升至2020年的99%。

报告称，住房抵押贷款增速每提高1个百分点，就会造成二级市场住房价格上涨0.24%，一级市场住房价格上涨0.17%。2021年，哈实行允许居民提前支取养老金的新政，成为推动住房需求扩大和房价上涨的重要因素。2021年1月，哈抵押贷款规模和房地产价格持续上涨。其中，新建住房价格环比上涨3%，同比上涨7.3%；精装修二手房价格环比上涨5%，同比上涨17.9%；住房抵押贷款余额环比增长1.7%，同比增长34.5%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】