中亚国家农业部长第三届会议以视频形式召开

哈通社/努尔苏丹/3月16日--联合国粮食首脑会议准备工作框架下，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦农业部长以视频形式召开会议，讨论了农业领域的创新问题。

视频会议由吉尔吉斯农业、水资源和地区发展部组织。

除中亚国家农业部长外，联合国粮食及农业组织（粮农组织）总干事屈冬玉和副总干事他的副总理弗拉基米尔·拉赫马宁，以及哈萨克斯坦代理农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫出席会议。

会议的目的是在定于今年9月举行的首脑会议前，在粮农组织成员国之间进行对话。 根据联合国的资料，在过去的50年中，农工综合体的负面影响超过了其带来的利益。

粮农组织总干事在讲话中指出，随着对食物需求的不断增长，可通过使用农业化学、石油化学和电力增加食品的工业生产。 因此，排放到大气中的温室气体中，有四分之一属于农业综合企业。

在这方面，他呼吁粮农组织成员国引入创新，将创新视为在环境，社会和经济上可持续发展的有效方法。

阿依达尔别克·萨帕若夫表示，哈萨克斯坦政府计划通过这一机会将哈萨克斯坦发展成农业食品中心。因此，哈萨克斯坦农业部支持联合国在改变农业领域相关倡议。

他介绍说，哈萨克斯坦正在制定未来5年的农工综合体发展国家计划。 其主要目标是通过农艺学、数字化和合理利用土地资源，确保农业的可持续发展。

在国家计划框架内，将创造谷物和油料种子、水果和蔬菜、糖、肉和牛奶7个大型食品生态系统。这不仅有助于保障国内市场的需求，还能向周边国家供应粮食。

此外，他表示，哈萨克斯坦政府正在努力发展信息和通信技术部门。

“哈萨克斯坦对公共服务进行了数字化升级。食品系统中使用创新技术将有助于解决长期存在的各类问题。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】