世卫组织：疫情期间仍然支持让母亲与新生儿保持皮肤接触

哈通社/日内瓦/3月16日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织16日发布的一份最新研究显示，让母亲与新生儿共处、并确保双方的皮肤接触，每年最多可挽救12万5000名婴儿的生命，而让婴儿与母亲分离则会增加患病和死亡风险。

世卫组织与合作伙伴共同在《柳叶刀临床医学》期刊上发表的一份最新研究显示，疫情期间，许多国家让新生儿与确诊或疑似感染新冠病毒的母亲分离的常规做法，加剧了婴儿死亡或出现终身健康问题的风险。

世卫组织母婴、儿童及青少年健康问题负责人班纳吉（Anshu Banerjee）表示，“新冠疫情打乱了许多必要的医疗服务，严重影响了部分最脆弱的婴儿所获得的照料服务质量，其中也包括他们与父母所进行的能够挽救生命的皮肤接触。”

世卫组织表示，早产和婴儿死亡在最贫困的国家最为多见，无法在这些国家开展让婴儿尽早与父母进行皮肤接触的“袋鼠式护理”以及纯母乳喂养则进一步加剧了相关风险。

班纳吉表示，“除非我们立即行动起来，维护和改善母婴护理服务质量，并扩大袋鼠式护理等挽救生命的干预措施的覆盖面，否则就将危急过去数十年来在减少儿童死亡方面所取得的进展。”

袋鼠式护理

世卫组织表示，全面推广袋鼠式护理每年最多能够挽救12万5000名婴儿的生命。这种护理方式对于在妊娠满37周前出生的早产儿，以及出生时体重低于2.5公斤的体重过低婴儿至关重要，经实践证明能够有效避免40%的婴儿死亡，减少70%的体温过低和65%的严重感染。

研究报告的作者之一、马拉维卫生部健康负责人杜比（Queen Dube）表示，“袋鼠式护理是最具成本效益的护理方式之一，能够为年幼和患病的新生儿提供保护。报告分析表明，这种护理方式的益处大大超出婴儿因感染新冠病毒而引发严重症状的风险。”

世卫组织建议，即便在确诊或疑似感染新冠病毒的情况下，婴儿在出生后仍应继续与母亲共处一室，并进行母乳喂养和皮肤接触，同时应采取适当的防范感染措施。

研究同时指出，绝大多数新生儿在感染新冠病毒后没有症状或症状轻微，死亡风险很低，预计全球因感染新冠病毒而死亡的新生儿数量不会超过2000人，但孕妇感染新冠病毒则可能提高早产几率。鉴于早产所导致的新生儿死亡风险大大高于新冠病毒，因此疫情期间，各国应将工作重点放在确保适当的医疗服务，以便为早产儿及其父母提供足够的支持协助上。