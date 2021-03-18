约旦驻哈大使：哈萨克斯坦是中亚地区在反腐败斗争中的佼佼者

哈通社/努尔苏丹/3月18日--哈萨克斯坦在打击腐败方面是中亚地区的佼佼者。约旦驻哈萨克斯坦大使尤素福·阿卜杜勒加尼在哈萨克斯坦反腐败行动署官方Facebook页面上举行的直播中表达了这一观点。

约旦大使说：“我们非常熟悉哈萨克斯坦在打击腐败方面的工作。哈萨克斯坦在全球清廉指数排行榜中在180个国家中排名第94位，同比去年，哈萨克斯坦在该排行榜中的排名上升了19位。可以说，哈萨克斯坦在反腐败斗争中是中亚国家的领导者。”

据大使说，哈萨克斯坦的“AntikorNews”项目正在约旦实施。

“‘AntikorNews’是一个非常必要的项目。我们的司法和反腐败委员会熟悉了这个项目，并且对此非常感兴趣。也就是说，约旦计划与哈萨克斯坦交流经验。哈萨克斯坦每年都在完善反腐败立法。我们从媒体上了解到这一点。创新之一是禁止向政府官员送礼，另一项创新是管理者对下属犯下的腐败行为负有个人责任，最高处罚包括解雇。”大使补充说道。

另外，约旦大使还强调了预防腐败在打击腐败中的重要性，并认为应从学校开始采取预防腐败的措施。

【编译：阿拉依】



