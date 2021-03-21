纳乌鲁兹节：中国和乌兹别克斯坦等多国领导人发来贺电

哈通社/努尔苏丹/3月21日--纳乌鲁兹节日之际，多个国家元首和国际组织负责人纷纷发来贺电，向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致以了节日祝贺。

中国国家主席习近平在贺文中表示，中国和哈萨克斯坦在各领域合作都取得了丰硕成果，这给两国人民带来了巨大利益。明年将是两国建​​交的30周年。在这方面，习近平指出了进一步保持和深化战略连续性，以将中哈关系提高到新水平的重要性。“我高度重视中哈关系的发展，我愿意与您一起加强中哈之间的传统友谊，并加深两国的互利合作，以造福两国人民。 ”

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在贺电中表示，相信两国将能够进一步扩大稳步发展的战略伙伴关系，并为两国人民的共同利益取得更出色的成绩。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫写道，在睦邻友好、战略伙伴关系和联盟关系基础上，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦的兄弟关系和互利合作会得到进一步发展。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙表示，相信两国间以互利合作为目标的关系将会继续发展，扩大和加深。

土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫在贺信中祝愿托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民幸福、安康和繁荣。

阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫表示，相信阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间的关系将在非常尊重纳乌鲁兹节的两国人民的意愿下，得到扩大和加强。

同时，亚美尼亚、伊朗、以色列、阿富汗、巴勒斯坦等国家和上合组织、集安组织、独联体等国际组织负责人也 发来贺电，致以了节日祝福。

【编译：阿依波塔】