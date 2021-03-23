政府总理阿斯哈尔·马明对俄罗斯进行工作访问

哈通社/莫斯科/3月23日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明22日对俄罗斯进行了工作访问。访问框架下，阿斯哈尔·马明与俄罗斯政府总理米哈伊尔·米舒斯金以及俄中央政府、国营企业、银行金融机构领导人等举行了双边会晤。

两国总理就哈俄间经贸、金融、能源和航天领域合作发展问题，以及产业合作框架内的相关项目计划等进行了讨论。双方还就欧亚经济联盟框架下的互动交换了意见。

抗击新冠疫情，以及为消除大流行对两国经济的不利影响而合作采取的措施问题，也成为了双方关注的焦点议题之一。

期间，双方就为哈额外提供400万剂卫星V疫苗事宜达成了协议。

阿斯哈尔·马明表示：«要战胜病毒，必须团结两国的力量，特别是通过高水平的协调，持续推进大规模的疫苗接种工作。»

双方还讨论了今年下半年将在阔科舍套市举办的主题为《生态与绿色增长领域的合作》的第十七届区域合作论坛筹备事宜。

会晤期间，强调了有必要加紧制定和签署哈萨克斯坦和俄罗斯之间2021-2025年经济合作综合计划的工作。

俄罗斯是哈萨克斯坦主要的外部经济伙伴，2020年双边贸易额超过182亿美元。

在哈萨克斯坦有超过1万多家哈俄合资企业开展业务，占全国合资企业数量的36.1%。

总理在同俄罗斯工业和贸易部部长丹尼斯·曼图罗夫和俄罗斯直接投资基金总裁基里尔·迪米特里会晤期间，双方讨论了制造业（医药、机械工程、金属加工、化学工业等）中联合项目的现状和前景，以及双边和欧亚经济联盟内贸易的扩展等问题。

在与俄罗斯地质公司（Росгеология）董事会主席谢尔盖·格罗金会晤中，双方讨论了两国在地质领域的合作。

同俄罗斯联邦航天局局长德米特里·罗戈津就航天领域合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、战略规划和改革署署长海拉特·克里姆别托夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫、卫生部部长阿列克谢·崔、哈萨克斯坦驻俄罗斯大使叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫等随同访问并出席了相关会晤。