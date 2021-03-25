哈萨克斯坦代表当选全面禁止核试验条约组织筹委会工作组主席

哈通社/努尔苏丹/3月25日 —— 据能源部消息，哈萨克斯坦国家核研究中心负责人叶尔兰·巴特尔别克夫25日正式当选全面禁止核试验条约组织（CTBTO）筹备委员会工作组主席。

消息称，就任仪式以在线方式举行，150多个成员国代表出席。

巴特尔别克夫表示：“出任全面禁止核试验条约组织筹委会工作组主席，是国际社会高度认可哈萨克斯坦为加强核不扩散领域做出的贡献。”

独立后，哈萨克斯坦宣布自愿放弃全球第四大核武器国家地位。1991年8月29日，哈萨克斯坦首任总统签署命令，关闭塞梅核试验场。这成为了人类历史上首次通过法律禁止核试验的决定，也成为了1996年签署的《全面禁止核试验条约》的基础。

2002年5月，哈萨克斯坦批准《全面禁止核试验条约》。2015年，联合国大会在哈萨克斯坦的倡议下通过《建立无核武器世界宣言》。此外，在哈萨克斯坦的倡议下，联合国于2010年宣布每年的8月29日为“禁止核试验国际日”。

哈萨克斯坦一直对全面禁止核试验条约组织提供全力的支持，并开展了积极的双边合作。目前，双方计划在哈萨克斯坦境内部署中亚地区首个惰性气体放射性核素监测站。

【编译：小穆】