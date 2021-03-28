哈萨克斯坦正在利用卫星监控农业用地使用情况

哈通社/努尔苏丹/3月28日 -- 哈萨克斯坦农业部部长奥玛洛夫日前在出席土地改革委员会第一次会议时表示，2015年以来，地方行政机关一直在行使针对未利用土地的国家监管职能。

据其介绍，在2016-2020年，国家机关共发现未利用农业用地1540万公顷。其中，540万公顷土地重新投入流转，560万公顷土地已收回国有，440万公顷土地正通过司法机关收回。

2019年，哈对土地利用相关法律进行修订。自2020年1月起，在阿克莫拉州、东哈州、库斯塔奈州、曼格斯套州启动土地利用卫星大地测量与遥感监测试点项目。截至2020年12月，试点项目已经完成，共发现未利用农业用地830万公顷。其中，牧场760万公顷，耕地70万公顷。

目前，220万公顷土地重新投入流转，260万公顷土地收回国有，350万公顷土地正由当地行政机关进行处理。

自2021年1月1日起，土地利用卫星大地测量与遥感监测项目已在哈全国范围内推广实行。

奥玛洛夫指出，为确保牧场划拨使用公开透明，法律规定，地方自治机关应参与制定牧场管理和使用计划。地方自治机关每年听取并讨论地方行政机关关于牧场使用的年度报告，参与审议牧场重新分配和牧场管理计划实施，与牧场使用方和有关协会就牧场管理和使用问题开展协作。